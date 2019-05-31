Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

31 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,41 1,50 -6,00 Şok Marketler 8,78...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,41 1,50 -6,00
Şok Marketler 8,78 9,27 -5,29
Hürriyet Gzt. 0,70 0,72 -2,78
İskenderun Demir Çelik 6,15 6,28 -2,07
İş Fin.Kir. 4,97 5,05 -1,58
T.S.K.B. 0,68 0,69 -1,45
Otokar 103,30 104,80 -1,43
Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 1,40 -1,43
Kardemir (D) 2,18 2,21 -1,36
Ereğli Demir Çelik 7,25 7,34 -1,23
GSD Holding 0,81 0,82 -1,22
Trabzonspor Sportif 0,87 0,88 -1,14
Halkbank 5,30 5,36 -1,12
Gersan Elektrik 1,81 1,83 -1,09
Metro Holding 0,99 1,00 -1,00
İş Bankası (C) 5,12 5,17 -0,97
MLP Sağlık 12,27 12,38 -0,89
Koza Madencilik 6,95 7,01 -0,86
İpek Doğal Enerji 4,70 4,73 -0,63
Vestel 9,75 9,80 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Demir Çelik, Hürriyet, Galatasaray, Borsa İstanbul, Ekonomi
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