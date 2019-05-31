Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,41 1,50 -6,00 Şok Marketler 8,78 9,27 -5,29 Hürriyet Gzt. 0,70 0,72 -2,78 İskenderun Demir Çelik 6,15 6,28 -2,07 İş Fin.Kir. 4,97 5,05 -1,58 T.S.K.B. 0,68 0,69 -1,45 Otokar 103,30 104,80 -1,43 Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 1,40 -1,43 Kardemir (D) 2,18 2,21 -1,36 Ereğli Demir Çelik 7,25 7,34 -1,23 GSD Holding 0,81 0,82 -1,22 Trabzonspor Sportif 0,87 0,88 -1,14 Halkbank 5,30 5,36 -1,12 Gersan Elektrik 1,81 1,83 -1,09 Metro Holding 0,99 1,00 -1,00 İş Bankası (C) 5,12 5,17 -0,97 MLP Sağlık 12,27 12,38 -0,89 Koza Madencilik 6,95 7,01 -0,86 İpek Doğal Enerji 4,70 4,73 -0,63 Vestel 9,75 9,80 -0,51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)