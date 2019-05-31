Borsada en çok değer kaybeden hisseler
31 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,41 1,50 -6,00 Şok Marketler 8,78...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,50
|-6,00
|Şok Marketler
|8,78
|9,27
|-5,29
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,72
|-2,78
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|6,28
|-2,07
|İş Fin.Kir.
|4,97
|5,05
|-1,58
|T.S.K.B.
|0,68
|0,69
|-1,45
|Otokar
|103,30
|104,80
|-1,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|1,40
|-1,43
|Kardemir (D)
|2,18
|2,21
|-1,36
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|7,34
|-1,23
|GSD Holding
|0,81
|0,82
|-1,22
|Trabzonspor Sportif
|0,87
|0,88
|-1,14
|Halkbank
|5,30
|5,36
|-1,12
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,83
|-1,09
|Metro Holding
|0,99
|1,00
|-1,00
|İş Bankası (C)
|5,12
|5,17
|-0,97
|MLP Sağlık
|12,27
|12,38
|-0,89
|Koza Madencilik
|6,95
|7,01
|-0,86
|İpek Doğal Enerji
|4,70
|4,73
|-0,63
|Vestel
|9,75
|9,80
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
8 maç ceza alan Hasan Şaş: Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum
Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi