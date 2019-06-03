Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,24 9,75 -5,23 Netaş Telekom.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,24
|9,75
|-5,23
|Netaş Telekom.
|6,20
|6,53
|-5,05
|İş Bankası (C)
|4,93
|5,12
|-3,71
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|1,14
|-2,63
|Şişe Cam
|5,09
|5,20
|-2,12
|Tat Gıda
|4,31
|4,40
|-2,05
|Tüpraş
|128,50
|131,00
|-1,91
|Anadolu Efes
|18,89
|19,25
|-1,87
|Arçelik
|17,11
|17,42
|-1,78
|Tofaş Oto. Fab.
|16,62
|16,92
|-1,77
|Koç Holding
|15,95
|16,23
|-1,73
|Bera Holding
|1,81
|1,84
|-1,63
|Vakıflar Bankası
|3,63
|3,69
|-1,63
|Sasa Polyester
|6,13
|6,23
|-1,61
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,35
|-1,48
|Otokar
|101,80
|103,30
|-1,45
|Galatasaray Sportif
|1,39
|1,41
|-1,42
|Hektaş
|11,48
|11,64
|-1,37
|Ford Otosan
|54,30
|55,05
|-1,36
|T. Halk Bankası
|5,23
|5,30
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü