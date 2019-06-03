Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,24 9,75 -5,23 Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 9,24 9,75 -5,23
Netaş Telekom. 6,20 6,53 -5,05
İş Bankası (C) 4,93 5,12 -3,71
Emlak Konut GMYO 1,11 1,14 -2,63
Şişe Cam 5,09 5,20 -2,12
Tat Gıda 4,31 4,40 -2,05
Tüpraş 128,50 131,00 -1,91
Anadolu Efes 18,89 19,25 -1,87
Arçelik 17,11 17,42 -1,78
Tofaş Oto. Fab. 16,62 16,92 -1,77
Koç Holding 15,95 16,23 -1,73
Bera Holding 1,81 1,84 -1,63
Vakıflar Bankası 3,63 3,69 -1,63
Sasa Polyester 6,13 6,23 -1,61
Odaş Elektrik 1,33 1,35 -1,48
Otokar 101,80 103,30 -1,45
Galatasaray Sportif 1,39 1,41 -1,42
Hektaş 11,48 11,64 -1,37
Ford Otosan 54,30 55,05 -1,36
T. Halk Bankası 5,23 5,30 -1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Netaş, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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