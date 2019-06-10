Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,82
|4,99
|-3,41
|Arçelik
|17,47
|17,88
|-2,29
| Bim Mağazalar
|80,25
|82,05
|-2,19
|Anadolu Efes
|19,59
|19,99
|-2,00
|Vestel
|9,51
|9,70
|-1,96
|Koç Holding
|16,52
|16,81
|-1,73
|Mavi Giyim
|34,94
|35,54
|-1,69
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,71
|-1,41
|Turkcell
|12,67
|12,85
|-1,40
|Verusa Holding
|19,17
|19,40
|-1,19
|Otokar
|103,00
|104,20
|-1,15
|Metro Holding
|1,05
|1,06
|-0,94
| ICBC Turkey Bank
|3,33
|3,36
|-0,89
|Tüpraş
|125,90
|126,90
|-0,79
| Tekfen Holding
|26,26
|26,44
|-0,68
|Pegasus
|37,00
|37,20
|-0,54
|Kartonsan
|311,00
|312,50
|-0,48
|Garanti Bankası
|8,36
|8,40
|-0,48
|Türk Telekom
|4,73
|4,74
|-0,21
|TAV Havalimanları
|26,30
|26,34
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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