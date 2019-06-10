Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,82 4,99 -3,41
Arçelik 17,47 17,88 -2,29
Bim Mağazalar 80,25 82,05 -2,19
Anadolu Efes 19,59 19,99 -2,00
Vestel 9,51 9,70 -1,96
Koç Holding 16,52 16,81 -1,73
Mavi Giyim 34,94 35,54 -1,69
Çemaş Döküm 0,70 0,71 -1,41
Turkcell 12,67 12,85 -1,40
Verusa Holding 19,17 19,40 -1,19
Otokar 103,00 104,20 -1,15
Metro Holding 1,05 1,06 -0,94
ICBC Turkey Bank 3,33 3,36 -0,89
Tüpraş 125,90 126,90 -0,79
Tekfen Holding 26,26 26,44 -0,68
Pegasus 37,00 37,20 -0,54
Kartonsan 311,00 312,50 -0,48
Garanti Bankası 8,36 8,40 -0,48
Türk Telekom 4,73 4,74 -0,21
TAV Havalimanları 26,30 26,34 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Ekonomi
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