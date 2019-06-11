Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,62 1,69 -4,14 Gentaş 1,55 1,61 -3,73 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,62 1,69 -4,14
Gentaş 1,55 1,61 -3,73
Tekfen Holding 25,30 26,26 -3,66
ASELSAN 18,44 19,05 -3,20
Sasa Polyester 6,56 6,76 -2,96
İttifak Holding 6,35 6,53 -2,76
Yataş 4,30 4,42 -2,71
Turkcell 12,33 12,67 -2,68
Netaş Telekom. 6,53 6,71 -2,68
Tat Gıda 4,40 4,52 -2,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,39 -2,56
Türk Hava Yolları 12,92 13,26 -2,56
Zorlu Enerji 1,16 1,19 -2,52
Albaraka Türk 1,17 1,20 -2,50
Net Holding 1,56 1,60 -2,50
İş Bankası (C) 5,15 5,28 -2,46
İskenderun Demir Çelik 6,50 6,66 -2,40
Sabancı Holding 8,01 8,20 -2,32
Koza Altın 49,10 50,25 -2,29
Kardemir (D) 2,29 2,34 -2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Kerevitaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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