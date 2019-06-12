Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,53 4,75 -4,63
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63
Şok Marketler 8,85 9,07 -2,43
İttifak Holding 6,20 6,35 -2,36
MLP Sağlık 12,40 12,70 -2,36
Tüpraş 121,40 124,00 -2,10
Enka İnşaat 5,14 5,25 -2,10
Ege Endüstri 478,00 487,90 -2,03
Gentaş 1,52 1,55 -1,94
Vestel 9,50 9,68 -1,86
Verusa Holding 18,70 19,05 -1,84
Ereğli Demir Çelik 7,60 7,74 -1,81
Akbank 6,31 6,42 -1,71
Soda Sanayii 7,11 7,23 -1,66
Kordsa Teknik Tekstil 12,41 12,59 -1,43
T.S.K.B. 0,70 0,71 -1,41
Anadolu Efes 19,24 19,50 -1,33
Aksa Enerji 2,32 2,35 -1,28
Gübre Fabrik. 2,50 2,53 -1,19
Vakıflar Bankası 3,82 3,86 -1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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