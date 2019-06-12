Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,53
|4,75
|-4,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Şok Marketler
|8,85
|9,07
|-2,43
|İttifak Holding
|6,20
|6,35
|-2,36
|MLP Sağlık
|12,40
|12,70
|-2,36
|Tüpraş
|121,40
|124,00
|-2,10
| Enka İnşaat
|5,14
|5,25
|-2,10
| Ege Endüstri
|478,00
|487,90
|-2,03
|Gentaş
|1,52
|1,55
|-1,94
|Vestel
|9,50
|9,68
|-1,86
|Verusa Holding
|18,70
|19,05
|-1,84
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|7,74
|-1,81
|Akbank
|6,31
|6,42
|-1,71
|Soda Sanayii
|7,11
|7,23
|-1,66
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|12,59
|-1,43
|T.S.K.B.
|0,70
|0,71
|-1,41
|Anadolu Efes
|19,24
|19,50
|-1,33
| Aksa Enerji
|2,32
|2,35
|-1,28
|Gübre Fabrik.
|2,50
|2,53
|-1,19
|Vakıflar Bankası
|3,82
|3,86
|-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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