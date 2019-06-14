Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,40 96,00 -4,79 Metro Holding 0,97 1,00 -3,00 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 91,40 96,00 -4,79
Metro Holding 0,97 1,00 -3,00
Vakıflar Bankası 3,58 3,66 -2,19
Coca Cola İçecek 26,72 27,30 -2,12
İş Fin.Kir. 4,51 4,60 -1,96
ICBC Turkey Bank 3,07 3,13 -1,92
Kardemir (D) 2,20 2,24 -1,79
Afyon Çimento 3,57 3,63 -1,65
Tüpraş 117,50 119,40 -1,59
Tümosan Motor ve Traktör 3,74 3,80 -1,58
T. Halk Bankası 5,15 5,23 -1,53
Kartonsan 314,20 319,00 -1,50
Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47
Özderici GMYO 0,68 0,69 -1,45
Trakya Cam 2,72 2,76 -1,45
Aselsan 17,64 17,89 -1,40
İpek Doğal Enerji 5,07 5,14 -1,36
Eczacıbaşı İlaç 2,27 2,30 -1,30
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,83 -1,20
Ereğli Demir Çelik 7,38 7,47 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Vakıflar Bankası, Metro Holding, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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