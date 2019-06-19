Borsada en çok değer kaybeden hisseler
27 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,35 2,93 -19,80 Koza Madencilik 7,37...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|2,35
|2,93
|-19,80
|Koza Madencilik
|7,37
|7,73
|-4,66
|Vestel
|11,94
|12,42
|-3,86
|İş Fin.Kir.
|4,00
|4,12
|-2,91
|TAV Havalimanları
|26,30
|27,00
|-2,59
|Koza Altın
|49,34
|50,65
|-2,59
|Sasa Polyester
|6,36
|6,52
|-2,45
|Şok Marketler
|9,20
|9,43
|-2,44
|ASELSAN
|17,90
|18,33
|-2,34
|İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Türk Hava Yolları
|12,97
|13,22
|-1,89
|Tekfen Holding
|26,70
|27,20
|-1,84
|Tat Gıda
|4,37
|4,45
|-1,80
|Anadolu Cam
|2,80
|2,85
|-1,75
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,19
|-1,68
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,84
|-1,63
|Karsan Otomotiv
|1,21
|1,23
|-1,63
|Hektaş
|12,71
|12,91
|-1,55
|Soda Sanayii
|6,88
|6,98
|-1,43
|Özderici GMYO
|0,69
|0,70
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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