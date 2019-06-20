Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 102,60 112,00 -8,39 Pegasus 40,10 41,26 -2,81 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 102,60 112,00 -8,39
Pegasus 40,10 41,26 -2,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Tüpraş 115,70 119,00 -2,77
Tekfen Holding 25,96 26,70 -2,77
Parsan 14,59 14,99 -2,67
İndeks Bilgisayar 6,83 7,01 -2,57
Sasa Polyester 6,20 6,36 -2,52
TAV Havalimanları 25,70 26,30 -2,28
Soda Sanayii 6,73 6,88 -2,18
Ford Otosan 59,05 60,20 -1,91
Çemtaş 5,26 5,36 -1,87
İpek Doğal Enerji 5,51 5,61 -1,78
Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77
İş Fin.Kir. 3,93 4,00 -1,75
Emlak Konut GMYO 1,15 1,17 -1,71
Şok Marketler 9,06 9,20 -1,52
Good-Year 2,60 2,64 -1,52
Verusa Holding 18,82 19,10 -1,47
Odaş Elektrik 1,42 1,44 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Pegasus, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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