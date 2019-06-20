Borsada en çok değer kaybeden hisseler
50 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 102,60 112,00 -8,39 Pegasus 40,10 41,26 -2,81 ...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|102,60
|112,00
|-8,39
|Pegasus
|40,10
|41,26
|-2,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Tüpraş
|115,70
|119,00
|-2,77
|Tekfen Holding
|25,96
|26,70
|-2,77
|Parsan
|14,59
|14,99
|-2,67
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|7,01
|-2,57
|Sasa Polyester
|6,20
|6,36
|-2,52
|TAV Havalimanları
|25,70
|26,30
|-2,28
|Soda Sanayii
|6,73
|6,88
|-2,18
|Ford Otosan
|59,05
|60,20
|-1,91
|Çemtaş
|5,26
|5,36
|-1,87
|İpek Doğal Enerji
|5,51
|5,61
|-1,78
|Doğan Holding
|1,11
|1,13
|-1,77
|İş Fin.Kir.
|3,93
|4,00
|-1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|1,17
|-1,71
|Şok Marketler
|9,06
|9,20
|-1,52
|Good-Year
|2,60
|2,64
|-1,52
|Verusa Holding
|18,82
|19,10
|-1,47
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,44
|-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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