Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,78 19,88 -5,53 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 18,78 19,88 -5,53
İş Fin.Kir. 3,75 3,93 -4,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -2,94
Ülker Bisküvi 19,45 20,02 -2,85
Pegasus 39,10 40,10 -2,49
GSD Holding 0,81 0,83 -2,41
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,85 -2,35
Global Yat. Holding 2,97 3,04 -2,30
Tat Gıda 4,30 4,40 -2,27
Polisan Holding 2,27 2,32 -2,16
Kardemir (D) 2,28 2,33 -2,15
Odaş Elektrik 1,39 1,42 -2,11
Verusa Holding 18,44 18,82 -2,02
Koç Holding 17,25 17,59 -1,93
Albaraka Türk 1,13 1,15 -1,74
Vestel 11,68 11,88 -1,68
Coca Cola İçecek 27,82 28,28 -1,63
Türk Traktör 29,52 29,96 -1,47
Bim Mağazalar 77,70 78,80 -1,40
Tüpraş 114,10 115,70 -1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:51 Kaynak: AA
Anadolu Efes, Borsa İstanbul, Ekonomi
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