Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,78 19,88 -5,53 İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:51 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|18,78
|19,88
|-5,53
|İş Fin.Kir.
|3,75
|3,93
|-4,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,02
|-2,94
|Ülker Bisküvi
|19,45
|20,02
|-2,85
|Pegasus
|39,10
|40,10
|-2,49
|GSD Holding
|0,81
|0,83
|-2,41
| İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,85
|-2,35
|Global Yat. Holding
|2,97
|3,04
|-2,30
| Tat Gıda
|4,30
|4,40
|-2,27
| Polisan Holding
|2,27
|2,32
|-2,16
|Kardemir (D)
|2,28
|2,33
|-2,15
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,42
|-2,11
|Verusa Holding
|18,44
|18,82
|-2,02
|Koç Holding
|17,25
|17,59
|-1,93
| Albaraka Türk
|1,13
|1,15
|-1,74
|Vestel
|11,68
|11,88
|-1,68
| Coca Cola İçecek
|27,82
|28,28
|-1,63
|Türk Traktör
|29,52
|29,96
|-1,47
|Bim Mağazalar
|77,70
|78,80
|-1,40
|Tüpraş
|114,10
|115,70
|-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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