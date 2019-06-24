Borsada en çok değer kaybeden hisseler
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,55
|3,75
|-5,33
|TAV Havalimanları
|25,30
|26,70
|-5,24
|Soda Sanayii
|6,56
|6,85
|-4,23
|Enka İnşaat
|5,24
|5,38
|-2,60
| İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|Çelebi
|101,00
|103,00
|-1,94
|Pegasus
|38,36
|39,10
|-1,89
|Tekfen Holding
|26,34
|26,78
|-1,64
|Verusa Holding
|18,14
|18,44
|-1,63
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,70
|-1,43
| Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,73
|-1,37
|Vestel
|11,52
|11,68
|-1,37
| Alarko Holding
|3,19
|3,23
|-1,24
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,83
|-1,20
|Hektaş
|12,62
|12,75
|-1,02
| Trabzonspor Sportif
|0,98
|0,99
|-1,01
|Metro Holding
|1,01
|1,02
|-0,98
|Parsan
|14,36
|14,49
|-0,90
| Polisan Holding
|2,25
|2,27
|-0,88
|Türk Telekom
|4,83
|4,87
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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