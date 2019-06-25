Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,34
|3,55
|-5,92
|Çelebi
|97,00
|101,00
|-3,96
|MLP Sağlık
|11,96
|12,36
|-3,24
|Koza Madencilik
|7,29
|7,47
|-2,41
|Soda Sanayii
|6,43
|6,56
|-1,98
|İpek Doğal Enerji
|5,68
|5,77
|-1,56
|Sabancı Holding
|8,26
|8,39
|-1,55
|Bim Mağazalar
|76,05
|77,20
|-1,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|12,37
|-1,46
|Akbank
|6,84
|6,94
|-1,44
|Turkcell
|12,76
|12,90
|-1,09
|Şekerbank
|0,95
|0,96
|-1,04
|Vestel
|11,40
|11,52
|-1,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,00
|-1,00
|Metro Holding
|1,00
|1,01
|-0,99
|Türk Hava Yolları
|12,77
|12,89
|-0,93
|Doğan Holding
|1,13
|1,14
|-0,88
|Netaş Telekom.
|6,87
|6,93
|-0,87
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,17
|-0,85
|Aksa Enerji
|2,33
|2,35
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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