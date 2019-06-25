Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 3,34 3,55 -5,92
Çelebi 97,00 101,00 -3,96
MLP Sağlık 11,96 12,36 -3,24
Koza Madencilik 7,29 7,47 -2,41
Soda Sanayii 6,43 6,56 -1,98
İpek Doğal Enerji 5,68 5,77 -1,56
Sabancı Holding 8,26 8,39 -1,55
Bim Mağazalar 76,05 77,20 -1,49
Kordsa Teknik Tekstil 12,19 12,37 -1,46
Akbank 6,84 6,94 -1,44
Turkcell 12,76 12,90 -1,09
Şekerbank 0,95 0,96 -1,04
Vestel 11,40 11,52 -1,04
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00
Metro Holding 1,00 1,01 -0,99
Türk Hava Yolları 12,77 12,89 -0,93
Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88
Netaş Telekom. 6,87 6,93 -0,87
Zorlu Enerji 1,16 1,17 -0,85
Aksa Enerji 2,33 2,35 -0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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