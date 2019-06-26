Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 3,12 3,34 -6,59
Trakya Cam 2,96 3,05 -2,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Galatasaray Sportif 1,41 1,45 -2,76
Türk Hava Yolları 12,47 12,77 -2,35
Tümosan Motor ve Traktör 3,88 3,96 -2,02
Ülker Bisküvi 19,40 19,78 -1,92
Koç Holding 17,48 17,80 -1,80
Koza Altın 52,75 53,70 -1,77
Akbank 6,72 6,84 -1,75
MLP Sağlık 11,76 11,96 -1,67
Sasa Polyester 6,48 6,59 -1,67
Arçelik 19,15 19,46 -1,59
Otokar 112,10 113,90 -1,58
Türk Traktör 30,50 30,98 -1,55
ASELSAN 17,74 18,00 -1,44
Turkcell 12,58 12,76 -1,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,47 -1,36
Garanti Bankası 8,89 8,99 -1,11
Anadolu Cam 2,79 2,82 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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