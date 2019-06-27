Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,30 7,80 -19,23 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,30 7,80 -19,23
İş Fin.Kir. 3,00 3,12 -3,85
Bera Holding 1,81 1,86 -2,69
Gözde Girişim 2,71 2,78 -2,52
Çelebi 100,50 103,00 -2,43
Tekfen Holding 26,06 26,58 -1,96
Enka İnşaat 5,40 5,50 -1,82
Emlak Konut GMYO 1,13 1,15 -1,74
Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61
Alarko Holding 3,24 3,29 -1,52
Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43
Polisan Holding 2,22 2,25 -1,33
Tat Gıda 4,25 4,30 -1,16
Alarko GMYO 42,72 43,14 -0,97
Koza Madencilik 7,26 7,33 -0,95
Global Yat. Holding 2,93 2,95 -0,68
Koç Holding 17,37 17,48 -0,63
Akbank 6,68 6,72 -0,60
Halkbank 5,65 5,68 -0,53
Çemtaş 5,19 5,20 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:42 Kaynak: AA
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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