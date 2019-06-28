Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77 Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77
Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48
Vestel 12,36 12,67 -2,45
Net Holding 1,65 1,69 -2,37
İpek Doğal Enerji 5,71 5,84 -2,23
Yataş 4,62 4,72 -2,12
Tofaş Oto. Fab. 19,30 19,70 -2,03
Trakya Cam 2,93 2,99 -2,01
Alarko Holding 3,19 3,24 -1,54
Gözde Girişim 2,67 2,71 -1,48
T.S.K.B. 0,74 0,75 -1,33
Anadolu Efes 19,89 20,14 -1,24
Ülker Bisküvi 19,44 19,68 -1,22
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19
Coca Cola İçecek 29,88 30,24 -1,19
Türk Telekom 4,98 5,04 -1,19
Çemtaş 5,13 5,19 -1,16
Şişe Cam 5,19 5,25 -1,14
Soda Sanayii 6,36 6,43 -1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Madencilik, Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
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