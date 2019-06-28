Borsada en çok değer kaybeden hisseler
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77 Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48 ...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,57
|11,90
|-2,77
|Koza Madencilik
|7,08
|7,26
|-2,48
|Vestel
|12,36
|12,67
|-2,45
|Net Holding
|1,65
|1,69
|-2,37
|İpek Doğal Enerji
|5,71
|5,84
|-2,23
|Yataş
|4,62
|4,72
|-2,12
|Tofaş Oto. Fab.
|19,30
|19,70
|-2,03
|Trakya Cam
|2,93
|2,99
|-2,01
|Alarko Holding
|3,19
|3,24
|-1,54
|Gözde Girişim
|2,67
|2,71
|-1,48
|T.S.K.B.
|0,74
|0,75
|-1,33
|Anadolu Efes
|19,89
|20,14
|-1,24
|Ülker Bisküvi
|19,44
|19,68
|-1,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,84
|-1,19
|Coca Cola İçecek
|29,88
|30,24
|-1,19
|Türk Telekom
|4,98
|5,04
|-1,19
|Çemtaş
|5,13
|5,19
|-1,16
|Şişe Cam
|5,19
|5,25
|-1,14
|Soda Sanayii
|6,36
|6,43
|-1,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,00
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kocası tarafından 19 yerinden bıçaklandı, kararı duyunca isyan etti: Bıçak yüzümde kırıldı
Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı
Vatandaşın Suriyelilere çocuk tacizi isyanı, sosyal medyada gündem oldu