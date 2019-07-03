Borsada en çok değer kaybeden hisseler
2 gün önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88 Ülker Bisküvi 19,18...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:35 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|5,08
|-19,88
|Ülker Bisküvi
|19,18
|20,40
|-5,98
|Tukaş
|4,75
|5,04
|-5,75
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|5,65
|-5,49
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,40
|-5,42
| Fenerbahçe Futbol
|7,59
|7,91
|-4,05
|İş GMYO
|0,99
|1,03
|-3,88
|İş Fin.Kir.
|3,10
|3,22
|-3,73
| Koza Madencilik
|6,70
|6,94
|-3,46
| Albaraka Türk
|1,20
|1,24
|-3,23
|Yataş
|4,55
|4,70
|-3,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,37
|-2,70
|Şişe Cam
|5,12
|5,26
|-2,66
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,51
|-2,65
| Galatasaray Sportif
|1,49
|1,53
|-2,61
| Netaş Telekom.
|7,17
|7,36
|-2,58
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|1,55
|-2,58
|Çelebi
|98,30
|100,90
|-2,58
|Kardemir (D)
|2,27
|2,33
|-2,58
| Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,78
|-2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu
Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı
Hayvan otlattığı sırada yerde bulduğu cisim elinde patlayan küçük çocuk, ağır yaralandı