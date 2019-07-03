Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2 gün önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88 Ülker Bisküvi 19,18...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,18 20,40 -5,98
Tukaş 4,75 5,04 -5,75
İpek Doğal Enerji 5,34 5,65 -5,49
Gersan Elektrik 2,27 2,40 -5,42
Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05
İş GMYO 0,99 1,03 -3,88
İş Fin.Kir. 3,10 3,22 -3,73
Koza Madencilik 6,70 6,94 -3,46
Albaraka Türk 1,20 1,24 -3,23
Yataş 4,55 4,70 -3,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70
Şişe Cam 5,12 5,26 -2,66
Odaş Elektrik 1,47 1,51 -2,65
Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61
Netaş Telekom. 7,17 7,36 -2,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,55 -2,58
Çelebi 98,30 100,90 -2,58
Kardemir (D) 2,27 2,33 -2,58
Hürriyet Gzt. 0,76 0,78 -2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:35 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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