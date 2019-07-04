Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53 Tukaş 4,38 4,75 -7,79 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53
Tukaş 4,38 4,75 -7,79
Vestel 11,08 11,71 -5,38
İş Fin.Kir. 2,96 3,10 -4,52
Verusa Holding 17,23 18,00 -4,28
Gözde Girişim 2,66 2,75 -3,27
Fenerbahçe Futbol 7,38 7,59 -2,77
Özderici GMYO 0,71 0,73 -2,74
Koza Madencilik 6,52 6,70 -2,69
MLP Sağlık 11,39 11,68 -2,48
Anadolu Efes 20,36 20,84 -2,30
İpek Doğal Enerji 5,22 5,34 -2,25
Parsan 14,80 15,10 -1,99
Ülker Bisküvi 18,80 19,18 -1,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,01 -1,98
Metro Holding 1,00 1,02 -1,96
Tofaş Oto. Fab. 19,55 19,91 -1,81
Ford Otosan 60,50 61,60 -1,79
İskenderun Demir Çelik 6,82 6,94 -1,73
Tümosan Motor ve Traktör 4,09 4,16 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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