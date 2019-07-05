Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12 Koza Madencilik 6,27...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,52 17,23 -4,12
Koza Madencilik 6,27 6,52 -3,83
Koza Altın 49,34 51,25 -3,73
İpek Doğal Enerji 5,03 5,22 -3,64
Bera Holding 1,86 1,93 -3,63
Afyon Çimento 4,01 4,13 -2,91
Turkcell 12,83 13,21 -2,88
TAV Havalimanları 24,88 25,60 -2,81
Ereğli Demir Çelik 7,58 7,78 -2,57
Tukaş 4,27 4,38 -2,51
Alarko Holding 3,15 3,23 -2,48
Anadolu Efes 19,86 20,36 -2,46
Emlak Konut GMYO 1,20 1,23 -2,44
İndeks Bilgisayar 6,85 7,02 -2,42
GSD Holding 0,85 0,87 -2,30
Tofaş Oto. Fab. 19,12 19,55 -2,20
Şişe Cam 5,06 5,17 -2,13
Otokar 112,30 114,70 -2,09
Eczacıbaşı İlaç 2,38 2,43 -2,06
Göltaş Çimento 11,04 11,26 -1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi
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