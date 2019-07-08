Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78 Vestel 10,63 11,24 -5,43 MLP Sağlık 10,72 11,30 -5,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,66 -3,38 İş Fin.Kir. 2,83 2,92 -3,08 Türk Hava Yolları 12,94 13,34 -3,00 Soda Sanayii 6,21 6,40 -2,97 Şişe Cam 4,91 5,06 -2,96 Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70 Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70 Alarko Holding 3,07 3,15 -2,54 Zorlu Enerji 1,20 1,23 -2,44 T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44 Netaş Telekom. 6,90 7,07 -2,40 Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27 Göltaş Çimento 10,79 11,04 -2,26 Polisan Holding 2,16 2,21 -2,26 Trakya Cam 2,86 2,92 -2,05 Turkcell 12,57 12,83 -2,03

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)