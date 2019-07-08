Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78 Vestel 10,63 11,24 -5,43 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78
Vestel 10,63 11,24 -5,43
MLP Sağlık 10,72 11,30 -5,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,66 -3,38
İş Fin.Kir. 2,83 2,92 -3,08
Türk Hava Yolları 12,94 13,34 -3,00
Soda Sanayii 6,21 6,40 -2,97
Şişe Cam 4,91 5,06 -2,96
Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70
Alarko Holding 3,07 3,15 -2,54
Zorlu Enerji 1,20 1,23 -2,44
T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44
Netaş Telekom. 6,90 7,07 -2,40
Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27
Göltaş Çimento 10,79 11,04 -2,26
Polisan Holding 2,16 2,21 -2,26
Trakya Cam 2,86 2,92 -2,05
Turkcell 12,57 12,83 -2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]