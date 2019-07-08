Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78 Vestel 10,63 11,24 -5,43 ...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,40
|16,52
|-6,78
|Vestel
|10,63
|11,24
|-5,43
|MLP Sağlık
|10,72
|11,30
|-5,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|2,66
|-3,38
|İş Fin.Kir.
|2,83
|2,92
|-3,08
|Türk Hava Yolları
|12,94
|13,34
|-3,00
|Soda Sanayii
|6,21
|6,40
|-2,97
|Şişe Cam
|4,91
|5,06
|-2,96
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,88
|-2,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,37
|-2,70
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,48
|-2,70
|Alarko Holding
|3,07
|3,15
|-2,54
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,23
|-2,44
|T.S.K.B.
|0,80
|0,82
|-2,44
|Netaş Telekom.
|6,90
|7,07
|-2,40
|Garanti Bankası
|9,92
|10,15
|-2,27
|Göltaş Çimento
|10,79
|11,04
|-2,26
|Polisan Holding
|2,16
|2,21
|-2,26
|Trakya Cam
|2,86
|2,92
|-2,05
|Turkcell
|12,57
|12,83
|-2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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