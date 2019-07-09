Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,74 10,63 -8,37 MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97 ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,74
|10,63
|-8,37
|MLP Sağlık
|10,08
|10,72
|-5,97
|İpek Doğal Enerji
|4,75
|5,04
|-5,75
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|1,23
|-5,69
|Gözde Girişim
|2,50
|2,65
|-5,66
|ICBC Turkey Bank
|3,35
|3,55
|-5,63
|Türk Traktör
|30,92
|32,76
|-5,62
|Gentaş
|1,28
|1,35
|-5,19
|Türk Hava Yolları
|12,27
|12,94
|-5,18
| Anadolu Grubu Holding
|10,45
|11,01
|-5,09
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,44
|-4,86
|Karsan Otomotiv
|1,18
|1,24
|-4,84
|Net Holding
|1,63
|1,71
|-4,68
|Vakıflar Bankası
|4,52
|4,74
|-4,64
|İş Fin.Kir.
|2,70
|2,83
|-4,59
|Gübre Fabrik.
|2,50
|2,62
|-4,58
|ASELSAN
|17,09
|17,91
|-4,58
|Sabancı Holding
|8,87
|9,29
|-4,52
|Gersan Elektrik
|2,19
|2,29
|-4,37
|Halkbank
|5,83
|6,09
|-4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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