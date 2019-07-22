Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,14 1,20 -5,00 İş Fin.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,14
|1,20
|-5,00
|İş Fin.Kir.
|2,65
|2,76
|-3,99
| İş Bankası (C)
|6,21
|6,41
|-3,12
|Tukaş
|4,27
|4,40
|-2,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,02
|-2,94
|Gözde Girişim
|2,83
|2,91
|-2,75
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,20
|-2,50
|Türk Telekom
|5,47
|5,61
|-2,50
| Alarko Holding
|3,18
|3,26
|-2,45
|T.S.K.B.
|0,81
|0,83
|-2,41
|Tekfen Holding
|25,70
|26,32
|-2,36
| İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Pegasus
|49,30
|50,40
|-2,18
|Şişe Cam
|4,99
|5,10
|-2,16
|Türk Traktör
|30,66
|31,30
|-2,04
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|3,63
|-1,93
|Tüpraş
|129,10
|131,60
|-1,90
|Sabancı Holding
|9,13
|9,30
|-1,83
|Gersan Elektrik
|2,19
|2,23
|-1,79
|MLP Sağlık
|10,91
|11,10
|-1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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