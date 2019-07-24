Borsada en çok değer kaybeden hisseler
20 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 0,99 1,02 -2,94 Vestel 9,70 9,93 -2,32 A.V.O.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-2,94
|Vestel
|9,70
|9,93
|-2,32
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|1,64
|-1,83
|Metro Holding
|1,09
|1,11
|-1,80
|Gübre Fabrik.
|3,01
|3,06
|-1,63
|Hektaş
|13,12
|13,32
|-1,50
|Kerevitaş Gıda
|2,06
|2,09
|-1,44
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,72
|-1,39
|Tukaş
|4,28
|4,34
|-1,38
|Türk Telekom
|5,49
|5,56
|-1,26
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|11,58
|-1,12
|Bera Holding
|1,80
|1,82
|-1,10
|Ege Endüstri
|546,00
|551,90
|-1,07
|Şekerbank
|0,97
|0,98
|-1,02
|Sasa Polyester
|6,21
|6,27
|-0,96
|Konya Çimento
|184,80
|186,50
|-0,91
|Alarko GMYO
|41,86
|42,24
|-0,90
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,13
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,20
|-0,83
|Şok Marketler
|9,98
|10,06
|-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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