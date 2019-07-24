Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 0,99 1,02 -2,94 Vestel 9,70 9,93 -2,32 A.V.O.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 0,99 1,02 -2,94
Vestel 9,70 9,93 -2,32
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 1,64 -1,83
Metro Holding 1,09 1,11 -1,80
Gübre Fabrik. 3,01 3,06 -1,63
Hektaş 13,12 13,32 -1,50
Kerevitaş Gıda 2,06 2,09 -1,44
Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39
Tukaş 4,28 4,34 -1,38
Türk Telekom 5,49 5,56 -1,26
Anadolu Grubu Holding 11,45 11,58 -1,12
Bera Holding 1,80 1,82 -1,10
Ege Endüstri 546,00 551,90 -1,07
Şekerbank 0,97 0,98 -1,02
Sasa Polyester 6,21 6,27 -0,96
Konya Çimento 184,80 186,50 -0,91
Alarko GMYO 41,86 42,24 -0,90
Karsan Otomotiv 1,12 1,13 -0,88
Zorlu Enerji 1,19 1,20 -0,83
Şok Marketler 9,98 10,06 -0,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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