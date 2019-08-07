Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 17,44 18,60 -6,24 Polisan Holding 2,17 2,31 -6,06 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 17,44 18,60 -6,24
Polisan Holding 2,17 2,31 -6,06
Park Elek.Madencilik 2,87 3,05 -5,90
İş Fin.Kir. 2,28 2,42 -5,79
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 1,72 -5,23
Parsan 13,16 13,84 -4,91
Şişe Cam 4,34 4,56 -4,82
Ereğli Demir Çelik 6,73 7,07 -4,81
Soda Sanayii 5,78 6,07 -4,78
Çemtaş 5,08 5,33 -4,69
Gözde Girişim 2,58 2,70 -4,44
Tekfen Holding 21,34 22,30 -4,30
Anadolu Cam 2,55 2,66 -4,14
Emlak Konut GMYO 1,18 1,23 -4,07
İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92
ICBC Turkey Bank 3,19 3,32 -3,92
Göltaş Çimento 10,24 10,65 -3,85
İhlas Gayrimenkul 1,04 1,08 -3,70
Tümosan Motor ve Traktör 3,95 4,10 -3,66
Gersan Elektrik 2,15 2,23 -3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Polisan, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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