Borsada en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 481,00 521,20 -7,71 Türk Telekom 5,25 5,64 -6,91...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ege Endüstri
|481,00
|521,20
|-7,71
|Türk Telekom
|5,25
|5,64
|-6,91
| Coca Cola İçecek
|33,06
|35,46
|-6,77
| İş Bankası (C)
|5,40
|5,76
|-6,25
|Halkbank
|5,34
|5,66
|-5,65
|Akbank
|7,18
|7,60
|-5,53
|Ereğli Demir Çelik
|6,36
|6,73
|-5,50
|Ülker Bisküvi
|17,33
|18,25
|-5,04
|Garanti Bankası
|9,28
|9,77
|-5,02
| İskenderun Demir Çelik
|6,11
|6,43
|-4,98
|Vakıflar Bankası
|4,52
|4,75
|-4,84
|Sabancı Holding
|8,63
|9,05
|-4,64
|Yataş
|5,41
|5,67
|-4,59
|Mavi Giyim
|36,32
|38,06
|-4,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,55
|2,67
|-4,49
|Gübre Fabrik.
|3,71
|3,88
|-4,38
|Aksa
|8,21
|8,56
|-4,09
|Anadolu Cam
|2,44
|2,54
|-3,94
|İş Fin.Kir.
|2,21
|2,30
|-3,91
|Tüpraş
|130,00
|135,10
|-3,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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