Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 481,00 521,20 -7,71 Türk Telekom 5,25 5,64 -6,91...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 481,00 521,20 -7,71
Türk Telekom 5,25 5,64 -6,91
Coca Cola İçecek 33,06 35,46 -6,77
İş Bankası (C) 5,40 5,76 -6,25
Halkbank 5,34 5,66 -5,65
Akbank 7,18 7,60 -5,53
Ereğli Demir Çelik 6,36 6,73 -5,50
Ülker Bisküvi 17,33 18,25 -5,04
Garanti Bankası 9,28 9,77 -5,02
İskenderun Demir Çelik 6,11 6,43 -4,98
Vakıflar Bankası 4,52 4,75 -4,84
Sabancı Holding 8,63 9,05 -4,64
Yataş 5,41 5,67 -4,59
Mavi Giyim 36,32 38,06 -4,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,67 -4,49
Gübre Fabrik. 3,71 3,88 -4,38
Aksa 8,21 8,56 -4,09
Anadolu Cam 2,44 2,54 -3,94
İş Fin.Kir. 2,21 2,30 -3,91
Tüpraş 130,00 135,10 -3,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:49 Kaynak: AA
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