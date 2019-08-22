Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,41 1,48 -4,73 Yataş 5,41 5,62 -3,74 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,41 1,48 -4,73
Yataş 5,41 5,62 -3,74
Türk Traktör 36,00 37,30 -3,49
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41
Şok Marketler 10,70 11,06 -3,25
Hektaş 14,75 15,20 -2,96
Türk Telekom 5,27 5,43 -2,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
ASELSAN 17,52 18,02 -2,77
Anadolu Grubu Holding 12,43 12,75 -2,51
Gözde Girişim 2,48 2,54 -2,36
İş GMYO 0,86 0,88 -2,27
Sabancı Holding 8,40 8,58 -2,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08
Ford Otosan 57,20 58,40 -2,05
Tukaş 4,31 4,40 -2,05
Petkim 3,30 3,36 -1,79
Tekfen Holding 20,70 21,04 -1,62
Verusa Holding 14,80 15,04 -1,60
Alarko Holding 3,80 3,86 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, İhlas, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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