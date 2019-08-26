Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Parsan13,8214,28-3,22MLP...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,8214,28-3,22
MLP Sağlık13,1713,59-3,09
Migros Ticaret18,2318,61-2,04
Turkcell12,3312,58-1,99
Galatasaray Sportif1,501,53-1,96
İhlas Holding0,500,51-1,96
Bim Mağazalar48,6449,52-1,78
Ford Otosan58,0559,00-1,61
Sabancı Holding8,698,83-1,59
Ege Endüstri475,00482,50-1,55
Ülker Bisküvi17,2017,47-1,55
Arçelik16,8817,10-1,29
Özderici GMYO0,800,81-1,23
GSD Holding0,810,82-1,22
Anadolu Grubu Holding12,5112,66-1,18
Tukaş4,324,37-1,14
Türk Traktör36,6037,00-1,08
Coca Cola İçecek35,3235,70-1,06
Enerjisa Enerji5,885,94-1,01
Anadolu Efes24,3424,58-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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