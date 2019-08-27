Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|34,88
|36,60
|-4,70
|Tukaş
|4,14
|4,32
|-4,17
|Bim Mağazalar
|46,74
|48,64
|-3,91
|Coca Cola İçecek
|34,06
|35,32
|-3,57
|Tüpraş
|130,40
|134,70
|-3,19
|Anadolu Efes
|23,58
|24,34
|-3,12
|Otokar
|124,20
|128,00
|-2,97
|Arçelik
|16,43
|16,88
|-2,67
|Türk Telekom
|5,23
|5,37
|-2,61
|Şok Marketler
|10,60
|10,84
|-2,21
|Şişe Cam
|4,26
|4,35
|-2,07
|İhlas Holding
|0,49
|0,50
|-2,00
|Turkcell
|12,10
|12,33
|-1,87
|Koç Holding
|17,42
|17,74
|-1,80
|Ülker Bisküvi
|16,91
|17,20
|-1,69
|Ege Endüstri
|467,00
|475,00
|-1,68
|İpek Doğal Enerji
|6,05
|6,15
|-1,63
|Trakya Cam
|2,51
|2,55
|-1,57
|Doğan Holding
|1,35
|1,37
|-1,46
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,70
|-1,43