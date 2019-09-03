Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,05 71,40 -6,09 Metro Holding 1,26 1,32 -4,55 Şok Marketler 10,33 10,65 -3,00 Anadolu Efes 23,78 24,50 -2,94 Bim Mağazalar 45,58 46,68 -2,36 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,86 -2,33 Tekfen Holding 21,20 21,62 -1,94 Zorlu Enerji 1,17 1,19 -1,68 Eczacıbaşı İlaç 2,59 2,63 -1,52 Ülker Bisküvi 18,27 18,52 -1,35 Odaş Elektrik 1,54 1,56 -1,28 Sabancı Holding 8,90 8,98 -0,89 Polisan Holding 2,32 2,34 -0,85 Emlak Konut GMYO 1,20 1,21 -0,83 Enka İnşaat 5,74 5,78 -0,69 Enerjisa Enerji 5,86 5,90 -0,68 MLP Sağlık 13,48 13,57 -0,66 Verusa Holding 15,02 15,12 -0,66 ASELSAN 18,71 18,83 -0,64 TAV Havalimanları 23,78 23,92 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)