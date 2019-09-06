Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,31 1,51 -13,25 T.S.K.B.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,31 1,51 -13,25
T.S.K.B. 0,86 0,90 -4,44
Gersan Elektrik 2,22 2,31 -3,90
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,92 -3,65
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,71 -3,51
İndeks Bilgisayar 7,25 7,51 -3,46
Vestel 11,37 11,76 -3,32
İş GMYO 0,89 0,92 -3,26
Şekerbank 0,94 0,97 -3,09
Aksa Enerji 2,63 2,71 -2,95
Eczacıbaşı İlaç 2,64 2,72 -2,94
Coca Cola İçecek 36,76 37,84 -2,85
İş Bankası (C) 5,83 6,00 -2,83
Garanti Bankası 9,16 9,41 -2,66
Tüpraş 128,50 132,00 -2,65
Tümosan Motor ve Traktör 4,07 4,18 -2,63
Sabancı Holding 8,68 8,90 -2,47
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25
İş Fin.Kir. 2,20 2,25 -2,22
MLP Sağlık 13,84 14,15 -2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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