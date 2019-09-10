Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,45 102,40 -3,86 Metro Holding 1,36 1,41 -3,55 Migros Ticaret 19,59 20,26 -3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 1,89 -3,17 Parsan 14,15 14,59 -3,02 Galatasaray Sportif 1,73 1,78 -2,81 Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,60 -2,50 Coca Cola İçecek 35,52 36,36 -2,31 Türk Telekom 5,48 5,59 -1,97 Alarko Holding 4,06 4,14 -1,93 Ege Endüstri 479,90 488,30 -1,72 Fenerbahçe Futbol 9,99 10,15 -1,58 Tekfen Holding 20,28 20,60 -1,55 Koza Altın 62,40 63,20 -1,27 Enerjisa Enerji 6,08 6,15 -1,14 Şok Marketler 10,88 11,00 -1,09 Şekerbank 0,98 0,99 -1,01 Pegasus 62,00 62,50 -0,80 Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76 Otokar 131,40 132,40 -0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)