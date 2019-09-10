Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,45 102,40 -3,86 Metro Holding 1,36 1,41 -3,55 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,45 102,40 -3,86
Metro Holding 1,36 1,41 -3,55
Migros Ticaret 19,59 20,26 -3,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 1,89 -3,17
Parsan 14,15 14,59 -3,02
Galatasaray Sportif 1,73 1,78 -2,81
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,60 -2,50
Coca Cola İçecek 35,52 36,36 -2,31
Türk Telekom 5,48 5,59 -1,97
Alarko Holding 4,06 4,14 -1,93
Ege Endüstri 479,90 488,30 -1,72
Fenerbahçe Futbol 9,99 10,15 -1,58
Tekfen Holding 20,28 20,60 -1,55
Koza Altın 62,40 63,20 -1,27
Enerjisa Enerji 6,08 6,15 -1,14
Şok Marketler 10,88 11,00 -1,09
Şekerbank 0,98 0,99 -1,01
Pegasus 62,00 62,50 -0,80
Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76
Otokar 131,40 132,40 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Çelebi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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