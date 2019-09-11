Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,98 1,03 -4,85 Şok Marketler 10,57 10,88 -2,85 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,98 1,03 -4,85
Şok Marketler 10,57 10,88 -2,85
Kerevitaş Gıda 2,39 2,45 -2,45
GSD Holding 0,93 0,95 -2,11
Hektaş 15,45 15,72 -1,72
Emlak Konut GMYO 1,29 1,31 -1,53
TAV Havalimanları 23,66 24,00 -1,42
Anadolu Efes 23,58 23,90 -1,34
Vestel 11,15 11,30 -1,33
Yataş 5,97 6,05 -1,32
Kardemir (D) 2,27 2,30 -1,30
MLP Sağlık 13,29 13,42 -0,97
Özderici GMYO 1,07 1,08 -0,93
Verusa Holding 14,90 15,03 -0,86
Karsan Otomotiv 1,18 1,19 -0,84
Coca Cola İçecek 35,24 35,52 -0,79
Parsan 14,04 14,15 -0,78
Aksa Enerji 2,69 2,71 -0,74
Gentaş 1,43 1,44 -0,69
Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,83 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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