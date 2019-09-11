Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,98
|1,03
|-4,85
|Şok Marketler
|10,57
|10,88
|-2,85
|Kerevitaş Gıda
|2,39
|2,45
|-2,45
|GSD Holding
|0,93
|0,95
|-2,11
|Hektaş
|15,45
|15,72
|-1,72
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,31
|-1,53
|TAV Havalimanları
|23,66
|24,00
|-1,42
|Anadolu Efes
|23,58
|23,90
|-1,34
|Vestel
|11,15
|11,30
|-1,33
|Yataş
|5,97
|6,05
|-1,32
|Kardemir (D)
|2,27
|2,30
|-1,30
|MLP Sağlık
|13,29
|13,42
|-0,97
|Özderici GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Verusa Holding
|14,90
|15,03
|-0,86
|Karsan Otomotiv
|1,18
|1,19
|-0,84
|Coca Cola İçecek
|35,24
|35,52
|-0,79
|Parsan
|14,04
|14,15
|-0,78
|Aksa Enerji
|2,69
|2,71
|-0,74
|Gentaş
|1,43
|1,44
|-0,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,83
|-0,55