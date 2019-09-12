Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08 Pegasus 62,85 65,30 -3,75 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,43 2,56 -5,08
Pegasus 62,85 65,30 -3,75
Bera Holding 2,20 2,28 -3,51
Enerjisa Enerji 5,95 6,15 -3,25
Anadolu Efes 22,82 23,58 -3,22
Gözde Girişim 3,12 3,21 -2,80
Doğan Holding 1,40 1,44 -2,78
Çelebi 96,85 99,50 -2,66
Hürriyet Gzt. 0,78 0,80 -2,50
Gersan Elektrik 2,36 2,42 -2,48
Koza Altın 62,50 64,00 -2,34
Afyon Çimento 4,35 4,45 -2,25
Aksa 9,33 9,54 -2,20
Koza Madencilik 7,77 7,94 -2,14
ICBC Turkey Bank 3,75 3,83 -2,09
Aselsan 19,84 20,26 -2,07
Vestel 10,93 11,15 -1,97
Coca Cola İçecek 34,56 35,24 -1,93
İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92
Sasa Polyester 6,20 6,32 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Polisan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu
Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Erdoğan'dan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel görev Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]