Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|2,12
|-9,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|2,48
|-3,23
|Parsan
|12,70
|13,06
|-2,76
|Özderici GMYO
|1,16
|1,19
|-2,52
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,19
|-2,52
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|1,63
|-1,84
|İş Bankası (C)
|6,00
|6,11
|-1,80
|Gersan Elektrik
|2,37
|2,41
|-1,66
|Ford Otosan
|59,70
|60,55
|-1,40
|İttifak Holding
|4,39
|4,45
|-1,35
|İpek Doğal Enerji
|6,31
|6,39
|-1,25
|Turkcell
|12,80
|12,96
|-1,23
|Petkim
|3,48
|3,52
|-1,14
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|7,59
|-1,05
|Vakıflar Bankası
|5,22
|5,27
|-0,95
|ASELSAN
|19,33
|19,50
|-0,87
|Coca Cola İçecek
|34,30
|34,56
|-0,75
|Arçelik
|18,51
|18,65
|-0,75
|Albaraka Türk
|1,35
|1,36
|-0,74