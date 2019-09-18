Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,48 -3,23 Parsan 12,70 13,06 -2,76 Özderici GMYO 1,16 1,19 -2,52 Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,63 -1,84 İş Bankası (C) 6,00 6,11 -1,80 Gersan Elektrik 2,37 2,41 -1,66 Ford Otosan 59,70 60,55 -1,40 İttifak Holding 4,39 4,45 -1,35 İpek Doğal Enerji 6,31 6,39 -1,25 Turkcell 12,80 12,96 -1,23 Petkim 3,48 3,52 -1,14 İndeks Bilgisayar 7,51 7,59 -1,05 Vakıflar Bankası 5,22 5,27 -0,95 ASELSAN 19,33 19,50 -0,87 Coca Cola İçecek 34,30 34,56 -0,75 Arçelik 18,51 18,65 -0,75 Albaraka Türk 1,35 1,36 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)