Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43 Yapı ve Kredi Bank.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,48 -3,23
Parsan 12,70 13,06 -2,76
Özderici GMYO 1,16 1,19 -2,52
Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,63 -1,84
İş Bankası (C) 6,00 6,11 -1,80
Gersan Elektrik 2,37 2,41 -1,66
Ford Otosan 59,70 60,55 -1,40
İttifak Holding 4,39 4,45 -1,35
İpek Doğal Enerji 6,31 6,39 -1,25
Turkcell 12,80 12,96 -1,23
Petkim 3,48 3,52 -1,14
İndeks Bilgisayar 7,51 7,59 -1,05
Vakıflar Bankası 5,22 5,27 -0,95
ASELSAN 19,33 19,50 -0,87
Coca Cola İçecek 34,30 34,56 -0,75
Arçelik 18,51 18,65 -0,75
Albaraka Türk 1,35 1,36 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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