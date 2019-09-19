Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42 Afyon Çimento 4,25...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42
Afyon Çimento 4,25 4,56 -6,80
Göltaş Çimento 12,42 13,17 -5,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,13 -5,31
Koza Madencilik 7,99 8,34 -4,20
İpek Doğal Enerji 6,07 6,31 -3,80
Gersan Elektrik 2,28 2,37 -3,80
Sabancı Holding 8,99 9,33 -3,64
Ford Otosan 57,80 59,70 -3,18
Netaş Telekom. 9,30 9,60 -3,12
Vakıflar Bankası 5,06 5,22 -3,07
Koza Altın 61,00 62,90 -3,02
Akbank 7,39 7,62 -3,02
İş Bankası (C) 5,82 6,00 -3,00
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,40 -2,92
Galatasaray Sportif 1,69 1,74 -2,87
Kardemir (D) 2,15 2,21 -2,71
Gentaş 1,46 1,50 -2,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63
Türk Hava Yolları 11,48 11,79 -2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Konya Çimento, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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