Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42 Afyon Çimento 4,25...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42 Afyon Çimento 4,25 4,56 -6,80 Göltaş Çimento 12,42 13,17 -5,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,13 -5,31 Koza Madencilik 7,99 8,34 -4,20 İpek Doğal Enerji 6,07 6,31 -3,80 Gersan Elektrik 2,28 2,37 -3,80 Sabancı Holding 8,99 9,33 -3,64 Ford Otosan 57,80 59,70 -3,18 Netaş Telekom. 9,30 9,60 -3,12 Vakıflar Bankası 5,06 5,22 -3,07 Koza Altın 61,00 62,90 -3,02 Akbank 7,39 7,62 -3,02 İş Bankası (C) 5,82 6,00 -3,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,40 -2,92 Galatasaray Sportif 1,69 1,74 -2,87 Kardemir (D) 2,15 2,21 -2,71 Gentaş 1,46 1,50 -2,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63 Türk Hava Yolları 11,48 11,79 -2,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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