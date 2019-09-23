Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78 Konya Çimento 207,90...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78
Konya Çimento 207,90 218,00 -4,63
Özderici GMYO 1,09 1,14 -4,39
Çemaş Döküm 1,15 1,20 -4,17
Tümosan Motor ve Traktör 4,11 4,28 -3,97
MLP Sağlık 13,44 13,98 -3,86
Ereğli Demir Çelik 6,53 6,78 -3,69
Şok Marketler 10,90 11,28 -3,37
Bera Holding 2,03 2,10 -3,33
Galatasaray Sportif 1,61 1,66 -3,01
Afyon Çimento 4,16 4,28 -2,80
Hürriyet Gzt. 0,77 0,79 -2,53
Tekfen Holding 18,34 18,81 -2,50
Ege Endüstri 454,60 465,60 -2,36
İskenderun Demir Çelik 5,87 6,00 -2,17
Gentaş 1,38 1,41 -2,13
Enerjisa Enerji 5,90 6,02 -1,99
Çemtaş 5,09 5,19 -1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92
Aksa Enerji 2,61 2,66 -1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Tümosan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 18:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]