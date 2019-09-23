Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,73
|-5,78
|Konya Çimento
|207,90
|218,00
|-4,63
|Özderici GMYO
|1,09
|1,14
|-4,39
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,20
|-4,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,11
|4,28
|-3,97
|MLP Sağlık
|13,44
|13,98
|-3,86
|Ereğli Demir Çelik
|6,53
|6,78
|-3,69
|Şok Marketler
|10,90
|11,28
|-3,37
|Bera Holding
|2,03
|2,10
|-3,33
|Galatasaray Sportif
|1,61
|1,66
|-3,01
|Afyon Çimento
|4,16
|4,28
|-2,80
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,79
|-2,53
|Tekfen Holding
|18,34
|18,81
|-2,50
|Ege Endüstri
|454,60
|465,60
|-2,36
|İskenderun Demir Çelik
|5,87
|6,00
|-2,17
|Gentaş
|1,38
|1,41
|-2,13
|Enerjisa Enerji
|5,90
|6,02
|-1,99
|Çemtaş
|5,09
|5,19
|-1,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|1,04
|-1,92
|Aksa Enerji
|2,61
|2,66
|-1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)