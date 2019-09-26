Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,83 13,24 -3,10 Pegasus 60,45 62,05 -2,58 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 12,83 13,24 -3,10
Pegasus 60,45 62,05 -2,58
Halkbank 6,33 6,49 -2,47
Zorlu Enerji 1,19 1,22 -2,46
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Galatasaray Sportif 1,65 1,69 -2,37
Bera Holding 2,12 2,17 -2,30
Sabancı Holding 9,17 9,38 -2,24
GSD Holding 0,89 0,91 -2,20
Vestel 9,84 10,06 -2,19
Vakıflar Bankası 5,06 5,17 -2,13
Fenerbahçe Futbol 12,60 12,87 -2,10
Gentaş 1,41 1,44 -2,08
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Enerjisa Enerji 6,01 6,13 -1,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,05 -1,90
Soda Sanayii 5,82 5,93 -1,85
İndeks Bilgisayar 7,68 7,82 -1,79
Odaş Elektrik 1,66 1,69 -1,78
Şişe Cam 4,58 4,66 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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