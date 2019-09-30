Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,06
|1,10
|-3,64
|Vakıflar Bankası
|5,18
|5,33
|-2,81
|Pegasus
|60,70
|62,15
|-2,33
|Anadolu Efes
|21,88
|22,40
|-2,32
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,31
|-2,29
|Ülker Bisküvi
|19,65
|20,04
|-1,95
|Akbank
|8,12
|8,27
|-1,81
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,68
|-1,79
|Şok Marketler
|11,00
|11,20
|-1,79
|Ford Otosan
|59,40
|60,35
|-1,57
|MLP Sağlık
|14,70
|14,92
|-1,47
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|1,41
|-1,42
|Tekfen Holding
|19,14
|19,41
|-1,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|2,38
|-1,26
|İş Bankası (C)
|6,27
|6,35
|-1,26
|Koç Holding
|18,91
|19,14
|-1,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,71
|-1,17
|Garanti Bankası
|10,21
|10,33
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|33,68
|34,06
|-1,12
|Halkbank
|6,56
|6,62
|-0,91