Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15 Türk Hava Yolları...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15
Türk Hava Yolları 11,78 12,38 -4,85
Vakıflar Bankası 4,93 5,18 -4,83
Çemaş Döküm 1,23 1,28 -3,91
Çemtaş 5,46 5,66 -3,53
ASELSAN 19,44 20,12 -3,38
Tümosan Motor ve Traktör 4,64 4,80 -3,33
Şişe Cam 4,52 4,67 -3,21
Halkbank 6,35 6,56 -3,20
Afyon Çimento 4,27 4,41 -3,17
T.S.K.B. 0,92 0,95 -3,16
Sasa Polyester 6,19 6,38 -2,98
Torunlar GMYO 1,84 1,89 -2,65
Bera Holding 2,26 2,32 -2,59
Anadolu Grubu Holding 15,10 15,50 -2,58
Turkcell 12,69 13,01 -2,46
Trakya Cam 2,90 2,97 -2,36
Konya Çimento 209,00 214,00 -2,34
ICBC Turkey Bank 3,79 3,88 -2,32
Albaraka Türk 1,33 1,36 -2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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