Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00 Metro Holding 1,93 2,08...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00
Metro Holding 1,93 2,08 -7,21
Tüpraş 137,60 141,40 -2,69
Parsan 12,73 13,08 -2,68
Sabancı Holding 9,13 9,36 -2,46
MLP Sağlık 14,34 14,64 -2,05
İpek Doğal Enerji 6,70 6,84 -2,05
Mavi Giyim 45,56 46,50 -2,02
Enerjisa Enerji 6,32 6,45 -2,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,39 -1,67
Aksa 9,63 9,78 -1,53
Vestel 9,75 9,90 -1,52
Global Yat. Holding 3,91 3,97 -1,51
Gübre Fabrik. 5,59 5,67 -1,41
Akbank 7,88 7,99 -1,38
İş Fin.Kir. 2,17 2,20 -1,36
Deva Holding 6,87 6,96 -1,29
Koza Madencilik 9,29 9,41 -1,28
Hektaş 15,28 15,47 -1,23
Türk Telekom 5,66 5,73 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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