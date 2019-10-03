Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|8,47
|9,02
|-6,10
|İhlas Holding
|0,54
|0,57
|-5,26
|Bera Holding
|2,29
|2,36
|-2,97
|Alarko GMYO
|52,50
|53,90
|-2,60
|Hektaş
|14,89
|15,28
|-2,55
|Gübre Fabrik.
|5,45
|5,59
|-2,50
|Türk Telekom
|5,52
|5,66
|-2,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,65
|12,96
|-2,39
|Tofaş Oto. Fab.
|21,44
|21,96
|-2,37
|Global Yat. Holding
|3,82
|3,91
|-2,30
|Aksa Enerji
|2,64
|2,70
|-2,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,45
|-2,22
|Emlak Konut GMYO
|1,33
|1,36
|-2,21
|Deva Holding
|6,72
|6,87
|-2,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,95
|-2,11
|Trakya Cam
|2,81
|2,87
|-2,09
|GSD Holding
|0,94
|0,96
|-2,08
|Yataş
|6,37
|6,50
|-2,00
|Şişe Cam
|4,47
|4,56
|-1,97
|Türk Traktör
|42,28
|43,10
|-1,90