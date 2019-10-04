Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,00 10,68 -6,37 A.V.O.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 10,00 10,68 -6,37
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,66 -3,61
Çemaş Döküm 1,19 1,23 -3,25
TAV Havalimanları 23,80 24,50 -2,86
Tümosan Motor ve Traktör 4,91 5,04 -2,58
Tekfen Holding 18,76 19,12 -1,88
Şok Marketler 10,80 10,97 -1,55
MLP Sağlık 14,17 14,38 -1,46
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,70 -1,18
Otokar 138,10 139,50 -1,00
Enerjisa Enerji 6,28 6,34 -0,95
Doğuş Otomotiv 8,39 8,47 -0,94
Eczacıbaşı İlaç 3,17 3,20 -0,94
Kardemir (D) 2,16 2,18 -0,92
Türk Telekom 5,47 5,52 -0,91
Ford Otosan 59,65 60,15 -0,83
Şişe Cam 4,44 4,47 -0,67
Güneş Sigorta 1,79 1,80 -0,56
Bim Mağazalar 48,76 49,02 -0,53
Coca Cola İçecek 34,72 34,90 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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