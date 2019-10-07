Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 12,72 13,60 -6,47 Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 12,72 13,60 -6,47
Netaş Telekom. 9,60 10,00 -4,00
Gözde Girişim 3,51 3,64 -3,57
Doğuş Otomotiv 8,12 8,39 -3,22
Galatasaray Sportif 1,60 1,65 -3,03
Alarko Holding 4,95 5,10 -2,94
Gübre Fabrik. 5,38 5,54 -2,89
Kerevitaş Gıda 2,51 2,58 -2,71
Çelebi 101,60 104,40 -2,68
Ülker Bisküvi 20,32 20,86 -2,59
Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52
Vakıflar Bankası 4,75 4,87 -2,46
Migros Ticaret 20,88 21,40 -2,43
Koza Madencilik 9,36 9,58 -2,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17
GSD Holding 0,92 0,94 -2,13
Anadolu Grubu Holding 14,70 15,01 -2,07
Garanti Bankası 9,79 9,99 -2,00
Akbank 7,72 7,86 -1,78
İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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