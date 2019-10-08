Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00 Park Elek.Madencilik 3,50 4,22 -17,06 Anadolu Efes 20,30 22,94 -11,51 Torunlar GMYO 1,71 1,82 -6,04 Doğuş Otomotiv 7,65 8,12 -5,79 Fenerbahçe Futbol 12,06 12,72 -5,19 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,93 -4,87 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35 Gübre Fabrik. 5,16 5,38 -4,09 Verusa Holding 16,00 16,68 -4,08 Kerevitaş Gıda 2,41 2,51 -3,98 Tekfen Holding 17,82 18,53 -3,83 Galatasaray Sportif 1,54 1,60 -3,75 ICBC Turkey Bank 4,11 4,27 -3,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,07 -3,74 Netaş Telekom. 9,25 9,60 -3,65 İhlas Holding 0,54 0,56 -3,57 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 12,64 -3,56 Odaş Elektrik 1,67 1,73 -3,47 Çemaş Döküm 1,12 1,16 -3,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)