Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00 Park Elek.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00
Park Elek.Madencilik 3,50 4,22 -17,06
Anadolu Efes 20,30 22,94 -11,51
Torunlar GMYO 1,71 1,82 -6,04
Doğuş Otomotiv 7,65 8,12 -5,79
Fenerbahçe Futbol 12,06 12,72 -5,19
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,93 -4,87
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35
Gübre Fabrik. 5,16 5,38 -4,09
Verusa Holding 16,00 16,68 -4,08
Kerevitaş Gıda 2,41 2,51 -3,98
Tekfen Holding 17,82 18,53 -3,83
Galatasaray Sportif 1,54 1,60 -3,75
ICBC Turkey Bank 4,11 4,27 -3,75
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,07 -3,74
Netaş Telekom. 9,25 9,60 -3,65
İhlas Holding 0,54 0,56 -3,57
Kordsa Teknik Tekstil 12,19 12,64 -3,56
Odaş Elektrik 1,67 1,73 -3,47
Çemaş Döküm 1,12 1,16 -3,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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