Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,09 12,06 -8,04 Torunlar GMYO 1,58 1,71 -7,60...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 11,09 12,06 -8,04
Torunlar GMYO 1,58 1,71 -7,60
Bera Holding 2,10 2,26 -7,08
Netaş Telekom. 8,65 9,25 -6,49
Çemaş Döküm 1,05 1,12 -6,25
Tümosan Motor ve Traktör 4,40 4,69 -6,18
Verusa Holding 15,03 16,00 -6,06
İhlas Holding 0,51 0,54 -5,56
Park Elek.Madencilik 3,31 3,50 -5,43
Ülker Bisküvi 18,76 19,77 -5,11
Kerevitaş Gıda 2,29 2,41 -4,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,44 -4,55
Halkbank 5,74 6,01 -4,49
Konya Çimento 203,00 212,40 -4,43
Koç Holding 18,41 19,23 -4,26
MLP Sağlık 14,24 14,87 -4,24
Çemtaş 5,41 5,62 -3,74
Odaş Elektrik 1,61 1,67 -3,59
Tüpraş 133,30 138,20 -3,55
Akbank 7,47 7,74 -3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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