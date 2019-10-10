Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

52 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,94 6,15 -19,67 Park Elek.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,94 6,15 -19,67
Park Elek.Madencilik 3,10 3,31 -6,34
MLP Sağlık 13,62 14,24 -4,35
Ege Endüstri 475,00 495,00 -4,04
Turkcell 12,46 12,98 -4,01
İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92
Tüpraş 128,10 133,30 -3,90
Verusa Holding 14,56 15,03 -3,13
Otokar 129,30 133,30 -3,00
Netaş Telekom. 8,40 8,65 -2,89
Mavi Giyim 43,20 44,48 -2,88
Bera Holding 2,04 2,10 -2,86
Polisan Holding 2,73 2,81 -2,85
Şok Marketler 10,13 10,40 -2,60
Çemtaş 5,27 5,41 -2,59
Türk Traktör 40,28 41,32 -2,52
Odaş Elektrik 1,57 1,61 -2,48
Tofaş Oto. Fab. 21,46 22,00 -2,45
Akbank 7,29 7,47 -2,41
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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