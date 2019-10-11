Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,38 4,94 -11,34 Koza Altın 65,90 68,45 -3,73 Koza Madencilik 9,25 9,50 -2,63 İpek Doğal Enerji 6,51 6,65 -2,11 Enerjisa Enerji 6,16 6,29 -2,07 Alarko Holding 5,12 5,21 -1,73 Gübre Fabrik. 5,16 5,25 -1,71 Akbank 7,19 7,29 -1,37 İş Fin.Kir. 2,16 2,19 -1,37 Park Elek.Madencilik 3,06 3,10 -1,29 ICBC Turkey Bank 4,11 4,16 -1,20 Net Holding 1,68 1,70 -1,18 Doğuş Otomotiv 7,23 7,31 -1,09 Şok Marketler 10,03 10,13 -0,99 Tüpraş 126,90 128,10 -0,94 Çemaş Döküm 1,11 1,12 -0,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 2,28 -0,88 Coca Cola İçecek 32,02 32,26 -0,74 Anadolu Grubu Holding 13,65 13,75 -0,73 Çelebi 97,55 98,20 -0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)