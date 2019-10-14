Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 3,92 4,38 -10,50 Garanti Bankası 8,35 9,28 -10,02 Polisan Holding 2,49 2,74 -9,12 Güneş Sigorta 1,59 1,74 -8,62 Gözde Girişim 3,23 3,53 -8,50 Pegasus 56,45 61,65 -8,43 MLP Sağlık 12,50 13,64 -8,36 ICBC Turkey Bank 3,77 4,11 -8,27 Akbank 6,60 7,19 -8,21 Doğuş Otomotiv 6,64 7,23 -8,16 Bera Holding 1,92 2,09 -8,13 Vakıflar Bankası 4,13 4,49 -8,02 Türk Telekom 5,04 5,47 -7,86 İhlas Holding 0,47 0,51 -7,84 Park Elek.Madencilik 2,82 3,06 -7,84 İpek Doğal Enerji 6,01 6,51 -7,68 Odaş Elektrik 1,46 1,58 -7,59 Zorlu Enerji 1,12 1,21 -7,44 Netaş Telekom. 8,10 8,75 -7,43 Migros Ticaret 18,24 19,66 -7,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)