Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|3,92
|4,38
|-10,50
|Garanti Bankası
|8,35
|9,28
|-10,02
|Polisan Holding
|2,49
|2,74
|-9,12
|Güneş Sigorta
|1,59
|1,74
|-8,62
|Gözde Girişim
|3,23
|3,53
|-8,50
|Pegasus
|56,45
|61,65
|-8,43
|MLP Sağlık
|12,50
|13,64
|-8,36
|ICBC Turkey Bank
|3,77
|4,11
|-8,27
|Akbank
|6,60
|7,19
|-8,21
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|7,23
|-8,16
|Bera Holding
|1,92
|2,09
|-8,13
|Vakıflar Bankası
|4,13
|4,49
|-8,02
|Türk Telekom
|5,04
|5,47
|-7,86
|İhlas Holding
|0,47
|0,51
|-7,84
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|3,06
|-7,84
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|6,51
|-7,68
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,58
|-7,59
|Zorlu Enerji
|1,12
|1,21
|-7,44
|Netaş Telekom.
|8,10
|8,75
|-7,43
|Migros Ticaret
|18,24
|19,66
|-7,22