Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 3,92 4,38 -10,50 Garanti Bankası 8,35 9,28 -10,02 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 3,92 4,38 -10,50
Garanti Bankası 8,35 9,28 -10,02
Polisan Holding 2,49 2,74 -9,12
Güneş Sigorta 1,59 1,74 -8,62
Gözde Girişim 3,23 3,53 -8,50
Pegasus 56,45 61,65 -8,43
MLP Sağlık 12,50 13,64 -8,36
ICBC Turkey Bank 3,77 4,11 -8,27
Akbank 6,60 7,19 -8,21
Doğuş Otomotiv 6,64 7,23 -8,16
Bera Holding 1,92 2,09 -8,13
Vakıflar Bankası 4,13 4,49 -8,02
Türk Telekom 5,04 5,47 -7,86
İhlas Holding 0,47 0,51 -7,84
Park Elek.Madencilik 2,82 3,06 -7,84
İpek Doğal Enerji 6,01 6,51 -7,68
Odaş Elektrik 1,46 1,58 -7,59
Zorlu Enerji 1,12 1,21 -7,44
Netaş Telekom. 8,10 8,75 -7,43
Migros Ticaret 18,24 19,66 -7,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Polisan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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