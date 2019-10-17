Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 4,79 4,99 -4,01 Sabancı Holding 8,28 8,49 -2,47 Polisan Holding 2,52 2,58 -2,33 İpek Doğal Enerji 5,65 5,76 -1,91 MLP Sağlık 12,78 13,02 -1,84 Ereğli Demir Çelik 6,57 6,67 -1,50 Trakya Cam 2,86 2,90 -1,38 Türk Traktör 37,98 38,50 -1,35 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,49 1,51 -1,32 Gözde Girişim 3,33 3,37 -1,19 Enerjisa Enerji 5,85 5,92 -1,18 Hektaş 14,58 14,75 -1,15 Turkcell 11,90 12,03 -1,08 Tekfen Holding 16,57 16,74 -1,02 İskenderun Demir Çelik 6,01 6,07 -0,99 İş Fin.Kir. 2,12 2,14 -0,93 Zorlu Enerji 1,11 1,12 -0,89 Anadolu Grubu Holding 13,71 13,83 -0,87 Koza Madencilik 8,31 8,38 -0,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,82 10,91 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)