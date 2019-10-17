Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 4,79 4,99 -4,01 Sabancı Holding 8,28 8,49 -2,47 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 4,79 4,99 -4,01
Sabancı Holding 8,28 8,49 -2,47
Polisan Holding 2,52 2,58 -2,33
İpek Doğal Enerji 5,65 5,76 -1,91
MLP Sağlık 12,78 13,02 -1,84
Ereğli Demir Çelik 6,57 6,67 -1,50
Trakya Cam 2,86 2,90 -1,38
Türk Traktör 37,98 38,50 -1,35
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,49 1,51 -1,32
Gözde Girişim 3,33 3,37 -1,19
Enerjisa Enerji 5,85 5,92 -1,18
Hektaş 14,58 14,75 -1,15
Turkcell 11,90 12,03 -1,08
Tekfen Holding 16,57 16,74 -1,02
İskenderun Demir Çelik 6,01 6,07 -0,99
İş Fin.Kir. 2,12 2,14 -0,93
Zorlu Enerji 1,11 1,12 -0,89
Anadolu Grubu Holding 13,71 13,83 -0,87
Koza Madencilik 8,31 8,38 -0,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,82 10,91 -0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]