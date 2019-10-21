Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

27 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28 Halkbank 5,44 5,64 -3,55 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28
Halkbank 5,44 5,64 -3,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,73 -3,47
Akbank 7,07 7,30 -3,15
Tüpraş 120,40 124,20 -3,06
MLP Sağlık 13,45 13,87 -3,03
Alarko Holding 4,49 4,62 -2,81
Koç Holding 17,85 18,35 -2,72
Fenerbahçe Futbol 12,00 12,30 -2,44
Ford Otosan 60,20 61,60 -2,27
Sabancı Holding 8,43 8,62 -2,20
İttifak Holding 4,00 4,09 -2,20
Aksa Enerji 2,39 2,44 -2,05
Deva Holding 6,96 7,10 -1,97
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Galatasaray Sportif 1,52 1,55 -1,94
Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88
Migros Ticaret 19,89 20,26 -1,83
Doğan Holding 1,68 1,71 -1,75
Garanti Bankası 9,12 9,27 -1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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