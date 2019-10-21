Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|9,40
|9,82
|-4,28
|Halkbank
|5,44
|5,64
|-3,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,73
|-3,47
|Akbank
|7,07
|7,30
|-3,15
|Tüpraş
|120,40
|124,20
|-3,06
|MLP Sağlık
|13,45
|13,87
|-3,03
|Alarko Holding
|4,49
|4,62
|-2,81
|Koç Holding
|17,85
|18,35
|-2,72
|Fenerbahçe Futbol
|12,00
|12,30
|-2,44
|Ford Otosan
|60,20
|61,60
|-2,27
|Sabancı Holding
|8,43
|8,62
|-2,20
|İttifak Holding
|4,00
|4,09
|-2,20
|Aksa Enerji
|2,39
|2,44
|-2,05
|Deva Holding
|6,96
|7,10
|-1,97
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Galatasaray Sportif
|1,52
|1,55
|-1,94
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,60
|-1,88
|Migros Ticaret
|19,89
|20,26
|-1,83
|Doğan Holding
|1,68
|1,71
|-1,75
|Garanti Bankası
|9,12
|9,27
|-1,62