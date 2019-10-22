Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 2,76 2,91 -5,15 Polisan Holding 2,61 2,69 -2,97 Göltaş Çimento 13,12 13,51 -2,89 Gözde Girişim 3,37 3,45 -2,32 Şişe Cam 4,45 4,51 -1,33 Enerjisa Enerji 6,11 6,19 -1,29 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,67 -1,20 Bim Mağazalar 47,20 47,72 -1,09 Soda Sanayii 5,81 5,87 -1,02 Tofaş Oto. Fab. 21,08 21,28 -0,94 Çemaş Döküm 1,07 1,08 -0,93 Konya Çimento 203,60 205,10 -0,73 Trakya Cam 3,02 3,04 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 4,58 -0,66 Ereğli Demir Çelik 6,46 6,50 -0,62 Güneş Sigorta 1,73 1,74 -0,57 Anadolu Grubu Holding 14,18 14,26 -0,56 Enka İnşaat 5,51 5,54 -0,54 Gersan Elektrik 2,19 2,20 -0,45 Afyon Çimento 4,44 4,46 -0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)