Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,77 0,88 -12,50 Tukaş 5,55 5,85 -5,13 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,77 0,88 -12,50
Tukaş 5,55 5,85 -5,13
Albaraka Türk 1,25 1,31 -4,58
İhlas Holding 0,50 0,52 -3,85
Deva Holding 7,19 7,40 -2,84
Gersan Elektrik 2,20 2,26 -2,65
Trakya Cam 2,99 3,07 -2,61
Alarko Holding 4,43 4,54 -2,42
Doğuş Otomotiv 8,45 8,65 -2,31
Vestel 10,39 10,60 -1,98
Polisan Holding 2,54 2,59 -1,93
Karsan Otomotiv 1,16 1,18 -1,69
Tümosan Motor ve Traktör 4,84 4,92 -1,63
Petkim 3,55 3,59 -1,11
T.S.K.B. 0,89 0,90 -1,11
Kerevitaş Gıda 2,73 2,76 -1,09
Netaş Telekom. 9,38 9,48 -1,05
Pegasus 66,70 67,40 -1,04
Çemtaş 5,53 5,58 -0,90
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,41 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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