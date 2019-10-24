Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,77 0,88 -12,50 Tukaş 5,55 5,85 -5,13 Albaraka Türk 1,25 1,31 -4,58 İhlas Holding 0,50 0,52 -3,85 Deva Holding 7,19 7,40 -2,84 Gersan Elektrik 2,20 2,26 -2,65 Trakya Cam 2,99 3,07 -2,61 Alarko Holding 4,43 4,54 -2,42 Doğuş Otomotiv 8,45 8,65 -2,31 Vestel 10,39 10,60 -1,98 Polisan Holding 2,54 2,59 -1,93 Karsan Otomotiv 1,16 1,18 -1,69 Tümosan Motor ve Traktör 4,84 4,92 -1,63 Petkim 3,55 3,59 -1,11 T.S.K.B. 0,89 0,90 -1,11 Kerevitaş Gıda 2,73 2,76 -1,09 Netaş Telekom. 9,38 9,48 -1,05 Pegasus 66,70 67,40 -1,04 Çemtaş 5,53 5,58 -0,90 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,41 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)